22:04 (мск), источник: Известия
США отреагировали на слова Путина о Шерхане и шакалах Табаки
Белый дом отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о Шерхане и шакалах Табаки, которые цепляют Россию.
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21 апреля президент РФ в послании Федеральному собранию сравнил врагов России с героями рассказа Киплинга, отметив, что некоторые цепляют РФ без всяких причин и, как Табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена.
«Не думаю, что мы воспринимаем
В своей речи президент РФ не называл конкретных государств. При этом он подчеркнул, что Москва настроена на добрые отношения со всеми участниками международного общения, но будет отстаивать свою позицию, если «кто-то будет применять высокомерный и эгоистичный тон».
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Также недопустимо ущемление экономических интересов России, добавил он.