Эксперимент с квотированием выбросов масштабируют на всю страну

«Предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит вопрос качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм», — заявил в среду Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Напомним, закон, предусматривающий введение в России механизма квотирования загрязняющих выбросов, был принят в 2019 году.
В рамках эксперимента он должен в первую очередь заработать в 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите.
Региональные власти должны подготовить сводные расчеты с выбросами в атмосферу не только от промышленных предприятий, но и от транспорта, социальной и коммунальной инфраструктур. На основании этих данных Роспотребнадзор определит перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих риск для здоровья. После этого и будут введены квоты — величины допустимых выбросов, которые предприятия не должны превышать.
По планам чиновников, к 2024 году этот механизм должен обеспечить снижение загрязнения воздуха в упомянутых городах на 20%, «что позволит улучшить качество жизни более 6,4 млн человек». Эта цель также закреплена в майских указах президента и в нацпроекте «Экология» (ФП «Чистый воздух»).
Эксперты и чиновники ранее неоднократно указывали на некорректный выбор городов для эксперимента. В Счетной палате, например, отмечали, что в 2018 году высокий и очень высокий уровни загрязнения воздуха наблюдались в 46 городах, среди них лишь 6 из 12 целевых населенных пунктов.
Еще в 2020 году чиновники заявляли, что перечень городов в рамках программы может быть расширен — вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору до 1 ноября представить перечень российских городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Этот список еще анализируется, заявили «Ъ» в пресс-службе вице-премьера.
«Уже сейчас мы начали планировать расширение проекта, 12 городов — далеко не исчерпывающий список, — заявила Виктория Абрамченко, слова которой передала ее пресс-служба. — По результатам экологического мониторинга и влияния загрязняющих веществ на здоровье людей будут определены населенные пункты, где эта система будет внедрена, предварительно — около 50 городов страны».
По данным Росгидромета, в 18 российских городах фиксируется очень высокий уровень загрязнения воздуха, в них проживают 3,3 млн человек.
Речь идет, в частности, об Абакане, Свирске, Улан-Удэ, Иркутске, Усолье-Сибирском, Кызыле, Черемхово, Лесосибирске, Черногорске, Минусинске.
Также в стране насчитывается 22 города с высоким уровнем загрязнения воздуха.
По мнению Ивана Блокова из «Гринписа России», сам по себе механизм квотирования не решит проблему с загрязнением воздуха без совершенствования системы надзора за предприятиями.
«Росприроднадзор или другие контролирующие службы должны совершать внеплановые проверки, — поясняет он. — А сейчас на них можно выйти только после разрешения прокуратуры. Даже если оно будет получено, не факт, что предприятия не узнают о готовящейся проверке и не занизят выбросы». По его мнению, предприятия «найдут способ изменить расчеты и добиться снижения выбросов на 20% на бумаге».
Отметим, осенью Минприроды опубликовало для общественного обсуждения проект ежегодного госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды». В нем «Ъ» обнаружил, что в прошлом году из 12 городов — участников проекта в 10 объем выбросов лишь вырос по сравнению с 2018 годом.
Так, например, в Челябинске он увеличился на 102,3% (с 136,2 тыс. тонн до 275,6 тыс. тонн), в Красноярске — на 60,4%, в Чите — на 76,2%, в Омске — на 18,1%, а в Медногорске — на 17,6%.
Однако в итоговом докладе показатели изменились: ведомство отчиталось о снижении объема выбросов в 9 из 12 городов. В Минприроды «Ъ» так объяснили эти изменения: «На стадии доработки вопрос был детально проработан, данные по выбросам уточнены».
Кроме того, говорит господин Блоков, система мониторинга за выбросами также нуждается в совершенствовании. Согласно докладу, который подготовили представители общественных советов при Минприроды и Росгидромете, государственной наблюдательной сетью мониторинга загрязнения атмосферного воздуха охвачено лишь 20% городов России. А в восьми субъектах ее вовсе нет (Адыгея, Алтай, Ингушетия, КБР, Калмыкия, Марий Эл, Чечня, НАО).
Примечательно, что одновременно с инициативами президента РФ и правительства расширить список городов реализация эксперимента в 12 городах все еще тормозится.
Об этом в октябре 2020 года заявляли в Госдуме. По словам зампреда Госдумы Ольги Тимофеевой, на тот момент чиновники так и не утвердили сводные расчеты выбросов, «хотя должны были это сделать год назад». В Росприроднадзоре подтверждали эту проблему.
«Эксперимент по квотированию в 12 городах идет, однако до сих пор нет четкого понимания его целей, — жалуется источник “Ъ” в одной из крупных промышленных компаний. — Квотирование в текущем его виде не связано напрямую с качеством воздуха в конкретных городах и предполагает просто принудительное сокращение валовых выбросов некоторых веществ на заданную величину, безотносительно того, есть ли превышение нормативов (ПДК) по этим веществам и насколько сильно эти вещества влияют на здоровье человека».
По его мнению, отсутствие четкого целеполагания привело к тому, что до сих пор не определен окончательный перечень веществ для введения квот и «есть ряд других нормативных пробелов».
Это подтверждает собеседник «Ъ» в другой промышленной компании, которую затрагивает эксперимент: «Систему расчета квот нужно сделать понятной и направленной на сокращение вреда человеку».
Анна Васильева, Евгений Зайнуллин