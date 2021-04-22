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01:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина призвала ЕС рассмотреть отключение России от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на видеоконференции с главами министерств иностранных дел ЕС призвал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Сама видеоконференция состоялась 19 апреля, о своем предложении Кулеба рассказал 22 апреля Reuters.

Источник: AP 2020

Кулеба считает, что отключение от SWIFT может стать частью пакета санкций против России при эскалации ситуации на востоке Украины. Глава МИД Украины также рассказал, что Киев попросил у Вашингтона поставок «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России.

Он озвучил просьбу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе.

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Кулеба также прокомментировал слова президента России Владимира Путина о красной черте. Российский президент в послании Федеральному собранию сказал, что Москва сама будет определять, где проходит красная черта «в каждом конкретном случае».

«Я понял послание президента Путина следующим образом: “Мы будем переходить ваши “красные линии”, но вам не позволено переходить наши “красные линии”, и мы будем определять, где находятся наши “красные линии””», — прокомментировал Кулеба.

Замглавы МИД России Александр Панкин ранее в апреле сообщал, что Россия в случае, если ее отключат от мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT, задействует другие возможности. По его словам, пока не рассматриваются варианты возможных партнеров для разработки альтернативы SWIFT.

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