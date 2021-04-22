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04:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США одобрила запрет продажи вооружения Саудовской Аравии

Палата представителей Конгресса США проголосовала за ограничение продажи вооружения Саудовской Аравии.

Законопроект поддержали 350 человек, против выступил 71 законодатель, передает The Hill.

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Предполагается, что запрет на продажу будет действовать до тех пор, пока Саудовская Аравия не докажет, что не репрессирует диссидентов. Теперь документ должен одобрить Сенат.

В феврале США ввели санкции против 76 подданных Саудовской Аравии по новому «запрету Хашокджи». Вашингтон считает, что они угрожали диссидентам за границей, в том числе журналисту Джамалю Хашокджи, убитому в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Национальная разведка США утверждает, что убийство журналиста одобрил лично наследный принц Мухаммед бен Сальман.

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