Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

За постановление проголосовали 67 сенаторов из 72 присутствующих, передает «Чешское ТВ».
Сенат поддержал высылку 18 российских дипломатов и осудил высылку 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Представители верхней палаты парламента потребовали от правительства опубликовать открытую часть доклада о взрывах.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность российского посольства будет сокращена многократно — до пяти человек, если Россия не откажется от высылки 20 чешских дипломатов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в послании 21 апреля заявил о «бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований».
Власти Чехии на прошлой неделе заявили о причастности сотрудников российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Детали истории были опубликованы в СМИ со ссылками на полицию: сообщалось, что виновниками взрыва якобы были предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Александр Петров и Руслан Боширов).