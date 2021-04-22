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08:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенат Чехии призвал расторгнуть договор о дружеских отношениях с Россией

Сенат Чехии принял постановление по итогам расследования взрывов в Врбетице в 2014 году. Он призвал правительство сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

Источник: РИА "Новости"

За постановление проголосовали 67 сенаторов из 72 присутствующих, передает «Чешское ТВ».

Сенат поддержал высылку 18 российских дипломатов и осудил высылку 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Представители верхней палаты парламента потребовали от правительства опубликовать открытую часть доклада о взрывах.

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Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность российского посольства будет сокращена многократно — до пяти человек, если Россия не откажется от высылки 20 чешских дипломатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин в послании 21 апреля заявил о «бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований».

Власти Чехии на прошлой неделе заявили о причастности сотрудников российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Детали истории были опубликованы в СМИ со ссылками на полицию: сообщалось, что виновниками взрыва якобы были предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (Александр Петров и Руслан Боширов).

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