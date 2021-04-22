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08:07 (мск), источник: ТАСС

Комитет Сената Конгресса США поддержал законопроект о военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам поддержал в среду законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности от 2021 года (Ukraine Security Partnership Act of 2021). Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Источник: AP 2020

Документ был повторно внесен в верхнюю палату законодательного органа в марте по инициативе республиканцев Джима Риша (от штата Айдахо), Роба Портмана (Огайо), Джона Баррассо (Вайоминг) и демократов Роберта Менендеса (Нью-Джерси), Криса Мерфи (Коннектикут) и Джин Шахин (Нью-Гэмпшир).

Согласно законопроекту, предполагается выделение $300 млн в год на военную помощь Украине и $4 млн в год на подготовку украинских военнослужащих.

Кроме того, авторы законопроекта призывают администрацию США создать с европейскими союзниками рабочую группу по Украине, а также назначить спецпосланника по Украине.

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Ранее прохождение документа являющийся главой комитета Менендес обсудил по телефону с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Теперь документ должен поступить на рассмотрение Сената полного состава.

Ранее в статье газеты The Wall Street Journal сообщалось, что должностные лица США разрабатывают план передачи Украине оружия в случае конфликта с Россией, но данные меры пока не утверждены американским президентом Джо Байденом. По сведениям издания, такие поставки могут включать «противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы». В материале отмечалось, что администрация США рассматривает возможность введения дополнительных экономических санкций против России.

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