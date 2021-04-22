09:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Посол США Салливан покидает Москву
Посол США в Москве Джон Салливан сегодня, 22 апреля, отправляется в Вашингтон, он уже покинул дипмиссию. Об этом «РИА Новости» сообщил
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«Мы подтверждаем, что посол Салливан находится на пути в Вашингтон», — сказала Росс. Корреспондент агентства отметил, что в Шереметьево прибыли два джипа с номерами посольства США. Очевидец рассказал, что Салливан вышел из одного из автомобилей, и, не общаясь с прессой, прошел в зал дипломатических делегаций.
20 апреля Салливан сообщил, что отправится в Вашингтон для консультаций на этой неделе, в Москву он планирует вернуться в течение нескольких недель.
Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Ограничительные меры, в частности, коснутся российского госдолга. Также санкции вводятся против 16 организаций и 16 физических лиц. Помимо этого США высылают десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Минфин США тогда объяснил, что новые санкции не коснутся вторичного рынка госдолга РФ.
На следующий день Россия объявила о контрмерах, направленных прежде всего на работу американской дипмиссии в Москве. МИД России объявил о высылке десяти дипломатов и ограничениях в работе диппредставительств США. Салливану было рекомендовано отправиться «домой на консультации».