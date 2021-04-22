В Крыму начались масштабные военные учения

Вчера, 21 апреля, силы, которые привлекаются к маневрам, перебросили в районы сосредоточения, сообщает Минобороны. В район проведения учений вышли группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии. Самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой отправились в назначенный район. На большие десантные корабли и десантные катера погрузили подразделения морской пехоты. Кроме того, в назначенных районах развернуты средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов, отмечается в пресс-резиле.
Отметим, что Россия с 20 по 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. м включены воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами и частью международных вод Черного моря. Также РФ с 24 апреля по 31 октября закроет для иностранных военных судов проход в трех районах Черного моря из-за учений.
По мнению главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, на границе с Украиной и в Крыму дислоцировано более 100 тыс. российских военных. ЦРУ предположило, что наращивание Россией военных сил на границе с Украиной может стать основой для вторжения на украинскую территорию. 16 апреля президенты Украины и Франции и канцлер ФРГ по итогам трехсторонней встречи заявили, что ради деэскалации в Донбассе Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной. Кремль утверждает, что перемещение российских военных стало реакцией на неспокойную ситуацию на Украине.