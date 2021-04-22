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12:51 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал истерикой ситуацию вокруг дипломатов России в Чехии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов РФ и Чехии истерикой, призвал «дать возможность дипломатам сформулировать позиции».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас наши дипломаты работают. Мы, конечно же, ко всей этой истерике относимся крайне негативно. Это единственное, что я могу сказать. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», — сказал Песков журналистам в четверг.

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Ранее власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

В среду министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства и потребовал вернуть их всех обратно на свои места в дипломатическом представительстве. Как заявил глава МИД республики журналистам, решение Москвы Прага ожидает до 12:00 (13:00 мск) четверга.

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