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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Лукашенко обсудят покушение на президента Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко в числе прочего обсудят попытку госпереворота и подготовку покушения на президента Белоруссии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, события в Белоруссии не повлияют на темпы российско-белорусской интеграции. Встреча глав государств состоится сегодня, 22 апреля. Лукашенко уже прилетел в Москву.

Источник: РИА "Новости"

«Ъ FM» спросил Дмитрия Пескова, что в Кремле ожидают от предстоящей встречи двух президентов в Москве. «Это настолько частые общения, настолько у нас многогранные отношения, мы настолько взаимозависимые страны и настолько объемные задачи стоят и в рамках Союзного государства, и в рамках особенных торгово-экономических отношений, что они постоянно обсуждают текущие вопросы, и каждый раз вопросов меньше не становится», — ответил Песков в ходе пресс-колла. Он добавил, что Путин и Лукашенко также обменяются мнениями по текущей ситуации «в плане и последних событий с раскрытием диверсионных планов в отношении Белоруссии и так далее».

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На вопрос о том, считают ли в Кремле Лукашенко надежным партнером, Дмитрий Песков ответил: «Александр Лукашенко — президент Республики Беларусь, с которой у Российской Федерации Союзное государство».

Представителя Кремля спросили также, может ли ситуация с покушением на президента Белоруссии повлиять на темпы интеграции двух стран. «Я не думаю, что это какие-то взаимосвязанные вещи. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства — это одно, а внешняя угроза и непрекращающиеся попытки вмешательства во внутренние дела наших двух стран — это совсем другая реальность. Это реальность, с которой нам жить еще долго. И к этому нужно привыкать, и конечно, сотрудничество по противодействию этим внешним угрозам очень важно и в интересах народов наших двух стран», — ответил он.

17 апреля президент Белоруссии рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. Александр Лукашенко заявил, что задержанные связаны со спецслужбами США. ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента. США отрицают причастность к покушению.

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