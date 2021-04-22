14:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин и Лукашенко обсудят покушение на президента Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко в числе прочего обсудят попытку госпереворота и подготовку покушения на президента Белоруссии. Об этом рассказал
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«Ъ FM» спросил Дмитрия Пескова, что в Кремле ожидают от предстоящей встречи двух президентов в Москве. «Это настолько частые общения, настолько у нас многогранные отношения, мы настолько взаимозависимые страны и настолько объемные задачи стоят и в рамках Союзного государства, и в рамках особенных
На вопрос о том, считают ли в Кремле Лукашенко надежным партнером, Дмитрий Песков ответил: «Александр Лукашенко — президент Республики Беларусь, с которой у Российской Федерации Союзное государство».
Представителя Кремля спросили также, может ли ситуация с покушением на президента Белоруссии повлиять на темпы интеграции двух стран. «Я не думаю, что это
17 апреля президент Белоруссии рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. Александр Лукашенко заявил, что задержанные связаны со спецслужбами США. ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента. США отрицают причастность к покушению.