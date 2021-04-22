14:14 (мск), источник: RTVi
Турция официально исключена из американской программы F-35
Вашингтон официально проинформировал Анкару, что теперь она исключена из программы многоцелевых
(«Локхид-Мартин» F-35 «Молния II»)
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Американская сторона тем самым аннулировала двусторонний меморандум по производству истребителей пятого поколения. Он был подписан Турцией с другими партнерами программы в 2007 году.
Турецкая Республика ранее производила более 1 000 комплектующих для F-35 и собиралась закупить 100 таких самолетов.
Первые поставки ЗРК начались в июле 2019 года и вызвали критику со стороны американских официальных лиц. Они неоднократно предупреждали турецкую сторону, что сотрудничество по военной линии с Москвой может привести к исключению из программы F-35.
В частности, конгрессмены высказывали опасения, что Россия может получить необходимые данные (тактико-технические характеристики) о программе многоцелевого
17 марта в «Рособорнэкспорте» заявили, что имели в виду членство Турции в Альянсе при продаже ЗРК С-400 «Триумф». Так в госкорпорации прокомментировали депутатский запрос Валерия Рашкина, в котором депутат высказал опасения относительно интеграции российских систем ПВО и соответствующих технологий в