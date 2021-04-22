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14:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России

Проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершены, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. 23 апреля войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — объявил министр на совещании в Крыму.

Глава Минобороны также потребовал продолжить отслеживать обстановку в районах учений НАТО Defender Europe. «Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития — в районах учений Defender Europe», — уточнил он.

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Defender Europe-2021 — крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО c участием 40-тысячной группировки. В маневрах будет задействовано 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, охватывает 16 государств и территорию от Балтийского до Черного морей. Основная фаза маневров запланирована на май—июнь.

Также сегодня, 22 апреля, Сергей Шойгу проинспектировал войска, участвующие в масштабных учениях в Крыму. Маневры проходят на полигоне «Опук», расположенном в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи.

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Проверка боеготовности российских войск прошла на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украина, США и ЕС обвинили Россию в наращивании сил на южных границах. По оценкам Брюсселя, на границе с Украиной и в Крыму сейчас дислоцировано более 100 тыс. российских военных.

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