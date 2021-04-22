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15:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Москалькову переизбрали уполномоченным по правам человека еще на пять лет

Госдума переизбрала Татьяну Москалькову на должность уполномоченного по правам человека еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Кандидатуру Москальковой на пост 1 апреля внес президент России Владимир Путин.

Ее единственным конкурентом был первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый ЛДПР.

Москалькова занимает должность уполномоченного с апреля 2016 года, она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России. Перед этим Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

Москалькова — доктор юридических наук и философских наук, заслуженный юрист РФ, генерал-майор милиции в отставке. В 1984—2007 годах она проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации.

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