15:19 (мск), источник: Lenta.Ru
Москалькову переизбрали уполномоченным по правам человека еще на пять лет
Госдума переизбрала Татьяну Москалькову на должность уполномоченного по правам человека еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
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Кандидатуру Москальковой на пост 1 апреля внес президент России Владимир Путин.
Москалькова занимает должность уполномоченного с апреля 2016 года, она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России. Перед этим Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».
Москалькова — доктор юридических наук и философских наук, заслуженный юрист РФ,