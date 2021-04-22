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16:51 (мск), источник: Известия

Путин заявил о заинтересованности РФ в международных усилиях по климату

Россия заинтересована в активизации международных усилий в области климата. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы», — сказал он, выступая на саммите по климату, проходящем в онлайн-формате.

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Путин отметил, что Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, «как и всех других острых глобальных проблем».

Российский лидер пригласил все страны подключиться к совместным международным проектам по борьбе с изменением климата. По его словам, важно «наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу».

«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. Российский лидер также напомнил, что Россия уже реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов.

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Как заметил Путин, в его обращении Федеральному собранию 21 апреля в числе «важнейших в контексте социально-экономического развития страны была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объем чистой эмиссии в нашей стране».

«Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики, эта задача, уверен, реализуема», — считает российский лидер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что эта дискуссия лидеров показывает, насколько глубоко все страны разделяют озабоченность, связанную с изменением климата, насколько все заинтересованы в активизации международных дискуссий по решению этой проблемы.

Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата будет проходить 22—23 апреля, на него приглашены 40 мировых лидеров. Они обсудят разные глобальные экологические вопросы, а также совместную борьбу с изменением климата. Инициатором мероприятия выступили Соединенные Штаты.

Открыл саммит американский лидер Джо Байден, объявив о намерении Штатов прекратить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году.

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