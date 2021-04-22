16:51 (мск), источник: Известия
Путин заявил о заинтересованности РФ в международных усилиях по климату
Россия заинтересована в активизации международных усилий в области климата. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.
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«Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы», — сказал он, выступая на саммите по климату, проходящем в
Путин отметил, что Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, «как и всех других острых глобальных проблем».
Российский лидер пригласил все страны подключиться к совместным международным проектам по борьбе с изменением климата. По его словам, важно «наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу».
«Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты и активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменению климата», — добавил Путин.
Он подчеркнул, что Россия со всей ответственностью подходит к своим международным обязательствам в сфере климата. Российский лидер также напомнил, что Россия уже реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов.
Как заметил Путин, в его обращении Федеральному собранию 21 апреля в числе «важнейших в контексте
«Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики, эта задача, уверен, реализуема», — считает российский лидер.
Кроме того, он обратил внимание на то, что эта дискуссия лидеров показывает, насколько глубоко все страны разделяют озабоченность, связанную с изменением климата, насколько все заинтересованы в активизации международных дискуссий по решению этой проблемы.
Международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата будет проходить
Открыл саммит американский лидер Джо Байден, объявив о намерении Штатов прекратить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году.