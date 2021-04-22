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18:29 (мск), источник: ТАСС

Словакия высылает трех российских дипломатов

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Словакии приняли решение объявить персонами нон грата трех российских дипломатов. Об этом сообщил премьер-министр республики Эдуард Хегер, слова которого привел телеканал ТА3.

Источник: РИА "Новости"

«Словакия высылает трех российских дипломатов, — сказал он. — Они должны покинуть республику в течение ближайших семи дней».

Братислава таким образом отреагировала на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией. Власти Чехии 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге. Чехия приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.

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«Считаем очень важным сделать все для обеспечения [интересов национальной] безопасности и то, чтобы иностранные дипломатические миссии работали на территории Словакии, согласно нашим законам и международными соглашениями. Словакия не может оставить без внимания деятельность представителей иностранных дипломатических миссий, которые не уважают договорные принципы», — сказал Хегер.

По его словам, решение о высылке российских дипломатов было принято «на основе информации, поступившей от наших спецслужб, которые тесно сотрудничают с партнерскими спецслужбами союзных государств [НАТО и ЕС]", и «в связи с ситуацией на ближайшем геополитическом пространстве и актуальными событиями в Чехии, которой мы [власти Словакии] выражаем солидарность и полную поддержку».

При этом Хегер заявил, что Братислава заинтересована в развитии отношений с Москвой. «Словакия подтверждает заинтересованность в построении отношений с РФ, основанных на взаимном уважении, — отметил он. — Ожидаем, что [достижению этой цели] будут содействовать представители дипломатической миссии РФ».

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