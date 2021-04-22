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20:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия потребовала от Чехии еще больше сократить число сотрудников посольства

МИД России потребовал у посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньки снизить число сотрудников чешского посольства, учитывая «диспаритет в категории принятых на месте», сообщила официальный представитель российского МИДа. Она отметила, что Россия оставляет за собой право на другие шаги.

Источник: РИА "Новости"

«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии», — указано в сообщении на сайте МИД России.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Сегодня, 22 апреля, Чехия еще раз объявила о сокращении российской дипмиссии, а Словакия выслала трех сотрудников посольства России в знак солидарности с чешской стороной. Пивонька после визита в МИД России сказал, что «пока» продолжит работать в Москве.

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