Россия потребовала от Чехии еще больше сократить число сотрудников посольства

«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии», — указано в сообщении на сайте МИД России.
17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Сегодня, 22 апреля, Чехия еще раз объявила о сокращении российской дипмиссии, а Словакия выслала трех сотрудников посольства России в знак солидарности с чешской стороной. Пивонька после визита в МИД России сказал, что «пока» продолжит работать в Москве.