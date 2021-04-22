Правительство одобрило законопроект о «золотых визах»

Законопроект упрощает условия получения вида на жительство (ВНЖ) для инвесторов и их родственников. Предлагается поправка в закон о правовом положении иностранных граждан, позволяющая иностранцу, а также членам его семьи получить ВНЖ, минуя стадию получения разрешения на временное проживание, если он осуществит инвестиции в Российской Федерации в соответствии с критериями, установленными правительством.
Как следует из законопроекта (текст есть у РБК), под членами семьи такого иностранного инвестора будут подразумеваться:
Закрепление в России иностранных инвесторов на постоянной основе поддержит «стабильный миграционный прирост населения с акцентом на высококачественный человеческий капитал», отмечается в пояснительной записке к проекту.
В общем случае ВНЖ может быть выдан иностранцу, прожившему в России не менее года на основании разрешения на временное проживание. ВНЖ позволяет свободно передвигаться по стране, свободно выезжать из России и возвращаться, пользоваться социальными услугами. Статус является бессрочным, но требует ежегодного подтверждения.
Законопроект потребует постановления правительства, которое определит критерии отнесения иностранных граждан к инвесторам для целей получения вида на жительство. Минэкономразвития разработало проект таких критериев в ноябре 2020 года, но продолжает их обсуждать с бизнесом и другими ведомствами.
ВНЖ в упрощенном порядке иностранец сможет получить, если купит в России недвижимость или вложится в капитал российской компании. Доля вклада в юрлицо должна быть не менее 15 млн руб., купленная новая недвижимость должна стоить не менее 30 млн руб. (кадастровая стоимость), также возможна покупка госбумаг ОФЗ на сумму от 30 млн руб., следовало из проекта Минэкономразвития, опубликованного в ноябре 2020 года. Однако теперь инвестиции в ОФЗ из проекта исключили, уточнил Решетников.
«На сегодняшний момент мы обсуждаем объем инвестиций 30 млн руб. Эти 30 млн инвестор должен вложить двумя путями: либо он создает компанию, и нам здесь очень важно, чтобы эти 30 млн пошли в основные фонды, создали рабочие места, либо это долгосрочные вложения в российскую недвижимость», — сказал министр.
Программа может вызвать интерес прежде всего у инвесторов из бывших республик СССР, но вряд ли — у западных, говорили ранее РБК экономисты. Введенные в отношении России и расширяющиеся санкции будут отпугивать часть инвесторов, заявляли они.