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20:38 (мск), источник: Известия

Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 22 апреля, о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским российско-украинские отношения в Москве в любое удобное для президента Украины время.

Источник: РИА "Новости"

«Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — подчеркнул Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

При этом президент России подчеркнул, что Киев в последнее время предпринял множество шагов, которые разрушают отношения с Москвой.

Однако, по его словам, в случае если Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать.

Путин уточнил, что в данном случае речь идет в том числе о ряде проблем в двусторонних отношениях.

Это касается отношения к русскому языку, к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть.
Владимир Путин

Ранее, 20 апреля, Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. По словам украинского лидера, разные взгляды двух стран на прошлое и на будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

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Политолог Александр Асафов 21 апреля высказал мнение, согласно которому Зеленский, предлагая встречу Путину, работает на «внутреннюю медийную повестку» Украины.

19 апреля глава МИД Германии Хайко Маас сообщил по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза, что нормандский формат остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украины. Он также призвал РФ и Украину к сотрудничеству.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Россия также призывала Киев к переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и к выполнению Минских договоренностей и достижению деэскалации.

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