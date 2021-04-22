США считают, что Путин изложил на климатическом саммите прогрессивные идеи

«Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом [по ним]. И он говорил об этой возможности», — отметил Керри.
«Это так же, как и с Китаем, с которым мы нашли способ попытаться хотя бы создать эту цепь, линию связи [по вопросам борьбы с изменением климата], — пояснил спецпосланник президента США. — И тут нам предстоит долгий путь, но это только начало, такова природа дипломатии».
«Россия сократила у себя некоторый объем выбросов. Их экономика существенно отличается от нашей <…>. Она по большей части полагается на газ, что ставит перед ними вызовы на будущее. Так что, я думаю, есть пространство для обсуждения этого вопроса. Мы посмотрим, сможем ли найти точки соприкосновения», — сказал Керри.
Его спросили о возможности отправиться в Россию и Бразилию для консультаций по борьбе с изменением климата.
«В определенный момент, возможно, поездка будет оправданна. Мы ведем консультации с ними, обеими командами на эту тему. Мы сейчас не находимся в том положении, в котором были бы готовы совершить поездку», — сказал бывший глава Госдепартамента.
Климатический кризис
Все страны, включая Россию и Китай, согласны с тем, что мир столкнулся с климатическим кризисом, преодоление которого потребует больших усилий, заявил Керри.
Во время брифинга он выступил с критикой в адрес предыдущего президента США Дональд Трампа из-за его безосновательного, по мнению Керри, решения о выходе из Парижского соглашения по климату.
«После своего избрания [на пост главы государства] президент [США Джо] Байден сделал климат одним из наиболее важных вопросов своей повестки. <…> Нам нужно было восстанавливать доверие к Америке, нам нужно было доказать, что мы настроены серьезно. Я думаю, сегодня это было во многом сделано», — сказал Керри.
По его словам, в вопросе преодоления климатического кризиса важны усилия всего мирового сообщества.
«Это центральная тема сегодняшней встречи, мы все должны быть более амбициозными. <…> Важность сегодняшнего дня, на мой взгляд, заключается в том, что мир собрался вместе. Председатель [КНР] Си Цзиньпин, премьер-министр [Индии Нарендра] Моди, президент [России Владимир] Путин, президенты больших и маленьких стран <…>, представители финансового рынка и другие, все они согласны с тем, что это кризис, климатический кризис, и потребуются огромные усилия [для его решения]», — продолжил спецпосланник президента США.
США проводят 22—23 апреля международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. В четверг на форуме выступил президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
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