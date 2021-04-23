США пообещали следить за отводом российских войск от границы после учений

«Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией», — сказал он.
При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине «для обороны от России», в том числе путем поставок «оборонительных летательных вооружений». Деталей поставок он не уточнил.
Вместе с этим Прайс отметил, что Вашингтон призывал Москву «прекратить эскалацию напряженности на границах с Украиной».
В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершаются. Он поручил Генеральному штабу и командующим приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации и оценить итоги проверки.
Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что уменьшение численности войск на границе пропорционально снижает напряжение. По его словам, страна приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в Донбассе.
В конце марта Украина и ряд стран Запада выражали обеспокоенность из-за перемещения российских военных по территории РФ. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право дислоцировать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.
В Кремля также подчеркивали, что Россия не принимала и не будет принимать участия в вооруженном конфликте на Украине.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. В свою очередь, РФ многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.