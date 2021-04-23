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01:35 (мск), источник: Известия

США пообещали следить за отводом российских войск от границы после учений

Соединенные Штаты слышали заявления о завершении проверок войск на юге и западе России и намерены наблюдать за ситуацией. Об этом на брифинге в четверг, 22 апреля, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Источник: Известия

«Мы слышали объявление России, что она начнет отвод войск от границ Украины. Мы слышали слова, будем ждать дел. Мы будем внимательно наблюдать за ситуацией», — сказал он.

При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжат оказывать помощь Украине «для обороны от России», в том числе путем поставок «оборонительных летательных вооружений». Деталей поставок он не уточнил.

Вместе с этим Прайс отметил, что Вашингтон призывал Москву «прекратить эскалацию напряженности на границах с Украиной».

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В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах завершаются. Он поручил Генеральному штабу и командующим приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации и оценить итоги проверки.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что уменьшение численности войск на границе пропорционально снижает напряжение. По его словам, страна приветствует любые шаги по деэскалации ситуации в Донбассе.

В конце марта Украина и ряд стран Запада выражали обеспокоенность из-за перемещения российских военных по территории РФ. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право дислоцировать войска на своей территории по своему усмотрению, это не несет угрозы для других государств и не должно никого беспокоить.

В Кремля также подчеркивали, что Россия не принимала и не будет принимать участия в вооруженном конфликте на Украине.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. В свою очередь, РФ многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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