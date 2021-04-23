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01:16 (мск), источник: Известия

Использованное при незаконной заготовке древесины оборудование будут конфисковывать

Оборудование и технику, которые использовались при незаконной заготовке древесины, будут конфисковывать. Это следует из поручения вице-премьера Виктории Абрамченко к главам Минприроды и МВД, которое оказалось в распоряжении «Известий».

Источник: AP 2020

Как указывается в документе, изъятие будет касаться предметов, принадлежащих не только лицу, совершившему правонарушение, но и третьим лицам.

«Как отмечают эксперты отрасли, зачастую техника, которая была использована при нелегальной рубке, принадлежит третьим лицам и фактически возвращается на делянку», — сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера.

Также там подчеркнули, что основополагающие блоки работы включают в себя подготовку изменений в законодательство, направленных на обеление лесной отрасли. Поэтому подготовлены и уже приняты поправки, вводящие цифровую прослеживаемость древесины, добавили в аппарате.

14 февраля сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней.

На начало октября 2020 года размер вреда, нанесенного незаконными рубками, составил 9,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Одним из решений проблемы должно стать появление федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.

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