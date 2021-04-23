01:16 (мск), источник: Известия
Использованное при незаконной заготовке древесины оборудование будут конфисковывать
Оборудование и технику, которые использовались при незаконной заготовке древесины, будут конфисковывать. Это следует из поручения
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Как указывается в документе, изъятие будет касаться предметов, принадлежащих не только лицу, совершившему правонарушение, но и третьим лицам.
«Как отмечают эксперты отрасли, зачастую техника, которая была использована при нелегальной рубке, принадлежит третьим лицам и фактически возвращается на делянку», — сообщили «Известиям» в аппарате
Также там подчеркнули, что основополагающие блоки работы включают в себя подготовку изменений в законодательство, направленных на обеление лесной отрасли. Поэтому подготовлены и уже приняты поправки, вводящие цифровую прослеживаемость древесины, добавили в аппарате.
14 февраля сообщалось, что
В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2023 года ввести в эксплуатацию в постоянном режиме информационную систему лесного комплекса, в которой должен производиться учет древесины и сделок с ней.
На начало октября 2020 года размер вреда, нанесенного незаконными рубками, составил 9,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Одним из решений проблемы должно стать появление федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.