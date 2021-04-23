Соратник Горбачева раскрыл роль Украины в развале СССР

По его словам, именно нежелание руководства Украинской ССР подписывать новый союзный договор предопределило неудачу этого соглашения.
Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что в тот момент, когда украинский лидер Леонид Кравчук принял решение не подписывать договор, возник вопрос о том, возможен ли вообще Союз без Украины?
«Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено», — сказал он.
Мироненко рассказал, что в августе 1991, незадолго до выступления ГКЧП, Кравчук заявил Горбачеву, что не станет подписывать новый союзный договор, потому что у него есть решение Верховного Совета Украины не делать этого «до осени».
«То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — резюмировал он.
Ранее лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис рассказал, что в ходе закрытого внеочередного заседания Верховного Совета СССР в июне 1991 года депутаты, узнав от глав Минобороны, КГБ и МВД о критической ситуации в стране, предложили использовать последний шанс спасти Советский Союз, введя чрезвычайное положение.