Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
10«Потерянный рай»
18«Поехали!»
06:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Соратник Горбачева раскрыл роль Украины в развале СССР

Соратник первого президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко, который в 1986—1990 годах был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, с 1988 по 1990-й — членом ЦК КПСС, а с 1989 по 1991-й — народным депутатом СССР, раскрыл роль Украины в развале СССР. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, именно нежелание руководства Украинской ССР подписывать новый союзный договор предопределило неудачу этого соглашения.

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что в тот момент, когда украинский лидер Леонид Кравчук принял решение не подписывать договор, возник вопрос о том, возможен ли вообще Союз без Украины?

Читайте также
Бывший советник Ельцина назвал виновного в распаде СССР

«Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено», — сказал он.

Мироненко рассказал, что в августе 1991, незадолго до выступления ГКЧП, Кравчук заявил Горбачеву, что не станет подписывать новый союзный договор, потому что у него есть решение Верховного Совета Украины не делать этого «до осени».

«То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — резюмировал он.

Ранее лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис рассказал, что в ходе закрытого внеочередного заседания Верховного Совета СССР в июне 1991 года депутаты, узнав от глав Минобороны, КГБ и МВД о критической ситуации в стране, предложили использовать последний шанс спасти Советский Союз, введя чрезвычайное положение.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У бывшего российского министра нашли апартаменты за 700 миллионов
Путин рассказал, кто получит выплаты в 2021
Медведев заявил о возвращении холодной войны между Россией и США
МИД заявил о «страшном сне» для Чехии из-за высылки дипломатов
Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
«Аэрофлот» прокомментировал продажу лоукостера «Победа»
Правительство одобрило законопроект о «золотых визах»
В Киеве отказались от переговоров с ДНР и ЛНР
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 330
Послание Президента... 125
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 101
Бензин 100 80
Кино
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа Актриса призналась, что такой роли, как в сериале «Немцы», она еще не играла
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Опрос для россиян, кому небезразлична судьба России
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дети
Фото Натальи Водяновой со старшим сыном произвело фурор в сети Супермодель прилетела в Россию
Леди
Безрукова, Асмус, Зудина, Узерли: звезды на открытии ММКФ В Москве в 43-й раз стартовал международный киносмотр
Новости партнеров
Кот в магазине выпрашивал еду и носил неизвестно куда. Видео
Кошки распознают рак на ранних стадиях: как они начинают себя вести
Принят новый закон: как государство будет наказывать тунеядцев
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь