Генерал заявил об отсутствии доказательств воздействия на военных США в Сирии

Ранее в четверг в газете Politico появилась публикация, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что военные США в Сирии якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа».
На слушаниях с просьбой разъяснить информацию газеты к генералу обратился сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументал, который также напомнил, что Вашингтон ранее озвучивал версии о некоем внешнем воздействии на американских дипломатов в Гаване, которое в СМИ называли «акустическими атаками».
«Я не нашел никаких свидетельств таких атак в Центральном командовании США. Но я бы хотел еще немного поговорить об этом, я бы хотел сделать это на закрытой сессии» — цитирует Маккензи ТАСС.
При этом он уточнил, что может говорить только о сфере ответственности СЕНТКОМ, в которую входят прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии.
Позднее в четверг на брифинге журналисты попросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки дать комментарий об «энергетических атаках» на американских военных.
«Я полагаю, представитель военного (руководства. — Ред.) очень высокого ранга говорил об этом и отрицал эти обвинения или предположения, сказав, что у него нет каких-либо доказательств этим сообщениям», — ответила Псаки.
В конце февраля сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало рабочую группу для расследования предполагаемых «акустических» атак на сотрудников американской разведки. При этом отмечалось, что ранее разведывательное сообщество на протяжении десятилетий изучало «акустические атаки».
О том, что американское посольство на Кубе подверглось так называемым акустическим атакам, в Штатах объявили в сентябре 2017 года. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружение.
Кубинские эксперты после этого провели расследования и не нашли доказательств выдвинутым Вашингтоном обвинениям. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.