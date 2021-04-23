В Киеве отказались от переговоров с ДНР и ЛНР

«Он сказал «с республиками «ЛНР и ДНР», которые Россия никогда до этого не признавала. Конечно, это оговорка, но эта оговорка фактически — словесный выход из Минских соглашений», — пояснил Арестович.
Ранее Путин, в ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, сказал, что Зеленскому стоит вначале поговорить с главами ДНР и ЛНР.
«Если речь идет о проблемах Донбасса, тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия», — считает Путин.
После этого главы ДНР и ЛНР заявили о готовности встретиться с Зеленским в Донбассе. Однако Арестович в ответ указал, что Украина принципиально не будет вступать в переговоры с самопровозглашенными республиками.
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