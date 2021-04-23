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 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
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08:07 (мск), источник: Известия

В Госдуме предложили упростить покупку жилья за маткапитал

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением убрать временное ограничение на использование материнского капитала для покупки жилья без ипотеки. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает RT со ссылкой на письмо законодателя к министру.

Источник: Известия

В своем обращении парламентарий отмечает, что на данный момент средства маткапитала можно использовать для приобретения недвижимости, но только с ипотекой. Без использования кредитных инструментов тратить маткапитал на покупку квартиры или дома можно лишь спустя три года после рождения ребенка.

Федоров резюмирует, что семья, которая хочет приобрести жилье без ипотеки, но нуждается для этого в средствах маткапитала, вынуждена или ждать три года (срок, за который недвижимость может существенно подорожать), или оформлять кредит.
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«В целях поддержки молодых семей с детьми, прошу вас оценить целесообразность изменения правил предоставления средств “Материнского капитала” на приобретение недвижимости без кредитных инструментов, а именно позволить семьям обращаться за получением данных средств непосредственно после рождения ребенка», — говорится в письме.

В марте правительство упростило процедуру использования маткапитала для улучшения жилищных условий. Родителям теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий. Для компенсации затрат на строительство или реконструкцию жилья нужна только выписка из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в собственности гражданина.

С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

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