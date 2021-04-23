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08:43 (мск), источник: ТАСС

В Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Количество сотрудников генеральных консульств России в Чехии и Чехии в РФ не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта. Об этом заявил назначенный в среду министром иностранных дел республики Якуб Кулганек в пятницу в интервью газете «Blesk».

Источник: Reuters

«Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге — прим. ТАСС) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность [сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии]», — отметил Кулганек.

Генеральные консульства РФ в Чехии действуют в городах Карловы Вары и Брно. Чехия располагает генеральными консульствами в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Численность посольских сотрудников

Глава МИД проинформировал, что у Чехии и РФ будет по 32 сотрудника в посольствах в Москве и Праге — по семь дипломатов и 25 административно-технических служащих. «Должно быть [в посольствах Чехии и РФ] по семь дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников», — сказал он.

Министр не исключил, что в дальнейшем количество сотрудников дипломатических представительств в обеих столицах будет повышаться, но только на принципе паритета. Число дипломатов и административно-технических служащих будет одинаковым у обеих сторон. Однако, по его мнению, об этом говорить преждевременно.

Часть дипломатов может вернуться в Чехию

Кулганек также подчеркнул, что, в отличие от 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые чешскими властями 17 апреля были объявлены персонами нон грата из-за подозрения в причастности к российским спецслужбам, остальные сотрудники дипломатического представительства, которые должны покинуть Прагу до конца мая не являются высланными из страны. Речь идет об уравнивании штатов посольств обоих государств.

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«Они могли бы в посольство [РФ в Праге] теоретически в будущем вернуться, так как не были высланы и у них нет статуса персоны нон грата», — сказал Кулганек.

При этом, как он отметил, высланные из Москвы 20 сотрудников чешского посольства были объявлены в России персонами нон грата. Поэтому они не могут в дальнейшем рассчитывать на возвращение в РФ.

Поддержка президента

Кулганек также отметил, что действия правительства и МИД в связи с открывшимися обстоятельствами со взрывами складов боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году поддерживает президент страны Милош Земан.

Министр сообщил, что ему в данный момент предоставлена усиленная охрана полиции. Такая же охрана есть у первого вице-премьера и главы МВД республики Яна Гамачека.

Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице. МИД РФ выражал чешской стороне решительный протест.

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