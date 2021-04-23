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09:44 (мск), источник: РБК

Bloomberg узнал о планах Байдена почти вдвое повысить налог для богатых

Месяц назад агентство писало, что президент США планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов. Налоговая ставка на прирост капитала для зарабатывающих не менее $1 млн может возрасти почти в два раза, выяснил Bloomberg.

Источник: Reuters

Президент США Джо Байден намерен предложить повышение налоговой ставки на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами главы государства.

По словам собеседников агентства, Байден хочет повысить налог с целью покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства.

Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере $1 млн и более составляет 20%.

Как отмечает Bloomberg, для тех, кто зарабатывает не менее $1 млн, новая максимальная ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%.

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По словам собеседников Bloomberg, налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, будет сохранен, что приведет к повышению ставки налога на доходность финансовых активов выше, чем ставки на некоторые доходы от заработной платы.

Предложение Байдена, как пишет агентство, может отменить давнее положение налогового кодекса, согласно которому налог на прибыль с инвестиций ниже, чем с рабочей силы. Bloomberg напомнил, что ранее президент США выступал за уравнивание ставок налога на прирост капитала и подоходного налога для богатых людей, указывая таким образом на несправедливость того, что многие из них платят более низкие ставки, чем работники среднего класса.

В середине марта Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов. Среди обсуждаемых мер назывались повышение налога для корпораций с 21 до 28%, отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также повышение подоходного налога для граждан, которые зарабатывают более $400 тыс.

Также обсуждалась более высокая ставка налога на прирост капитала для зарабатывающих не менее $1 млн в год.

По подсчетам Bloomberg, сотне богатейших американцев такой налог обошелся бы примерно в $78 млрд.

При этом агентство отмечало, что законопроект, предложенный сенатором от Демократической партии Элизабет Уоррен, которая давно выступает за дополнительные сборы с богатых, вряд ли получит поддержку в конгрессе.

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