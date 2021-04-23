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10:28 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о переброске военных из Крыма

Российские войска передислоцировались в Крым и к западной границе в конце марта на фоне обострения ситуации в Донбассе. Там прошли контрольные проверки боевой готовности вооруженных сил.

Источник: РИА "Новости"

Войска Южного военного округа приступили к возвращению с южных рубежей в пункты постоянной дислокации. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В соответствии с указанием министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу 23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

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В Минобороны сообщили, что в настоящее время военные совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. В частности, погрузка военных и техники осуществляется на железнодорожных станциях в Феодосии и Керчи.

Накануне, 22 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о том, что войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. По его словам, военные вернутся в части до 1 мая.

Как отметил министр, в Крыму в ходе внезапной проверки были отработаны действия по противодесантной обороне побережья, в учениях были задействованы береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», беспилотники «Иноходец», патрульные катера «Раптор», а также «другие новейшие и перспективные образцы вооружения».

22 апреля Шойгу лично посетил Крым, где ознакомился с ходом проведения учений в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

В них приняли участие войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ВДВ, ВВС и ПВО.

Российские войска передислоцировались в Крым и к западной границе в конце марта на фоне обострения ситуации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переброску российских войск «игрой мускулами», Запад призывал Россию отвести войска. В Кремле пояснили, что Россия перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению.

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