В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 тыс. рублей на школьника

«В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство», — говорится в пояснительной записке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, в 2021 году численность школьников составит 16,5 млн человек. Если за выплатой обратятся родители всех этих школьников, дополнительные расходы бюджета составят 165 млрд руб. в год.
«Указанные дополнительные расходы должны быть учтены при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Фонд национального благосостояния может быть источником указанных дополнительных расходов», — сказано в обосновании.
Напомним, выплата, назначенная президентом, будет произведена в августе, средства можно получить в том числе за детей, которые поступают в школу в сентябре. Также Путин объявил, что на детей от восьми до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату 5650 руб. в месяц. Новые выплаты нуждающимся беременным женщинам будут составлять 6350 руб. в месяц. Минфин РФ оценил расходы на реализацию послания президента в 400 млрд руб.
Накануне совет Думы обсудил вопрос о реализации оглашенного послания президента и предложил фракциям и комитетам в течение суток представить свои законодательные инициативы. Нижняя палата парламента намерена принять до 1 июля около десятка законов, направленных на реализацию послания президента. Как пояснили в «Единой России», прежде всего это касается выплат семьям с детьми.