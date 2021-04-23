Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 апреляВыход первого номера журнала "Современник", самое масштабное наводнение в истории Москвы и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
1830 лет «Русским витязям»
10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 10 тыс. рублей на школьника

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Дмитрий Свищев, Александр Курдюмов и Борис Пайкин, а также сенатор Сергей Леонов (все — ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает ежегодную выплату 10 тыс. руб. родителям школьников к началу учебного года. Документ опубликован в думской электронной базе. Отметим, что единовременная выплата на школьников была анонсирована во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: РИА "Новости"

«В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность. При этом ребенок должен иметь российское гражданство», — говорится в пояснительной записке.

Новость
Минтруд: новую выплату на школьников будут выдавать по одному заявлению

Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, в 2021 году численность школьников составит 16,5 млн человек. Если за выплатой обратятся родители всех этих школьников, дополнительные расходы бюджета составят 165 млрд руб. в год.

«Указанные дополнительные расходы должны быть учтены при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Фонд национального благосостояния может быть источником указанных дополнительных расходов», — сказано в обосновании.

Напомним, выплата, назначенная президентом, будет произведена в августе, средства можно получить в том числе за детей, которые поступают в школу в сентябре. Также Путин объявил, что на детей от восьми до 16 лет, живущих в неполных семьях, назначат выплату 5650 руб. в месяц. Новые выплаты нуждающимся беременным женщинам будут составлять 6350 руб. в месяц. Минфин РФ оценил расходы на реализацию послания президента в 400 млрд руб.

Накануне совет Думы обсудил вопрос о реализации оглашенного послания президента и предложил фракциям и комитетам в течение суток представить свои законодательные инициативы. Нижняя палата парламента намерена принять до 1 июля около десятка законов, направленных на реализацию послания президента. Как пояснили в «Единой России», прежде всего это касается выплат семьям с детьми.

 Владимир Васильев: спирт Royal делали из кактусов
Рубль резко отреагировал на заявления Шойгу
Медведев заявил о возвращении холодной войны между Россией и США
В ФНС рассказали, как будут упрощенно оформлять налоговые вычеты
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Майские праздники могут продлить: кому и как оплатят работу
Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
«Аэрофлот» прокомментировал продажу лоукостера «Победа»
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Hi-Tech
В смартфонах Android найдена опасная функция. Ее стоит отключить Эта функция в вашем смартфоне может управлять вашими платежными данными
Авто
Новый кроссовер Cadillac появится в России Электромобиль получит силовую установку на 340 лошадиных сил и сможет проезжать 500 км на одном заряде батареи
Новости партнеров
Опрос для россиян, кому небезразлична судьба России
Этот фильм-открытие должен увидеть каждый – и не повторить
Положи начало переменам в стране - пройди опрос
Выскажи свое мнение прямо сейчас - пройди краткий всероссийский опрос
Gnezdo.ru
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Что стало с Батуриной после смерти Лужкова
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Леди
Безрукова, Асмус, Зудина, Узерли: звезды на открытии ММКФ В Москве в 43-й раз стартовал международный киносмотр
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
Чем дополнить нейтральный интерьер
Квартира со скульптурами за 350 млн (фото)
Как выглядит интерьер для молодой семьи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь