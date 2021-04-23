13:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах
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«Пока дата не объявлена. С даты — через 7−14 дней», — сказала ТАСС директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
МИД России объявил о скором возобновлении авиасообщения с Египтом 20 апреля. Напомним, с 2018 года российские авиакомпании могли летать только в Каир, до этого
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