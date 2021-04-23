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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Египет полностью возобновляют авиасообщение

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились возобновить чартерные авиарейсы на египетские курорты, в частности, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Египта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Источник: AP 2020

«Пока дата не объявлена. С даты — через 7−14 дней», — сказала ТАСС директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

МИД России объявил о скором возобновлении авиасообщения с Египтом 20 апреля. Напомним, с 2018 года российские авиакомпании могли летать только в Каир, до этого из-за крушения самолета A321 «Когалымавиа» в 2015 году авиасообщение между странами отсутствовало полностью. «Аэрофлот» сообщил, что возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, если власти официально снимут запрет. О готовности направить рейсы на курорты Египта сообщали Azur Air и Nordwind.

Новость дополняется.

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