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17:53 (мск), источник: ТАСС

Страны Балтии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Такие решения приняли в МИД Латвии, Литвы и Эстонии.

Источник: Reuters

РИГА/ВИЛЬНЮС/ТАЛЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Латвия высылает российского дипломата, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Эдгарс Ринкевичс в пятницу в Twitter. «В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата, — написал он. — Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников».

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Как сообщает МИД Латвии, о соответствующем решении в пятницу был проинформирован временный поверенный в делах РФ в республике Вадим Васильев. «Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью», — утверждает внешнеполитическое ведомство.

МИД Латвии также указал, что такое решение было принято «на основе оценки действий дипломата российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии». «Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО и на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвии», — подчеркнуло министерство.

Как сообщает в пятницу со ссылкой на свои источники Латвийское телевидение, МИД объявил персоной нон грата в республике военного атташе посольства РФ. В середине апреля МИД Латвии выразил российской стороне протест в связи с якобы имевшим место нарушением с его стороны правил эпидемиологической безопасности в связи с пандемией. Посольство России в Латвии оказалась недоступно для оперативного комментария.

Власти Литвы также решили выслать из страны двух российских дипломатов, сообщил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

«В МИД был вызван представитель посольства Российской Федерации, которому вручена нота с объявлением двух работников посольства нежелательными в Литве лицами в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении. Им указано покинуть территорию Литвы в течение семи суток.

Посольство Литвы в Москве выразило готовность помочь Чехии в выполнении дипломатических функций, которое осложнено высылкой из России сотрудников чешского посольства.

Кроме того, Эстония высылает российского дипломата, указали в МИД республики.

«В знак солидарности [с Чехией] Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции», — говорится в сообщении.

Как добавило ведомство, в пятницу МИД Эстонии «вызвал посла РФ в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить решительный протест» в связи с полученной от Чехии информацией о якобы открывшихся подробностях инцидента в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году прогремели взрывы на местных складах боеприпасов.

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Обострение отношений РФ и Чехии

Рига, Вильнюс и Таллин таким образом отреагировали на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата. Чехия приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Резкое ухудшение российско-чешских отношений произошло после того, как власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента во Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.

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