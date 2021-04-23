17:53 (мск), источник: ТАСС
Страны Балтии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Такие решения приняли в МИД Латвии, Литвы и Эстонии.
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РИГА/ВИЛЬНЮС/ТАЛЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Латвия высылает российского дипломата, сообщил глава внешнеполитического ведомства республики Эдгарс Ринкевичс в пятницу в Twitter. «В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и
Как сообщает МИД Латвии, о соответствующем решении в пятницу был проинформирован временный поверенный в делах РФ в республике Вадим Васильев. «Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью», — утверждает внешнеполитическое ведомство.
МИД Латвии также указал, что такое решение было принято «на основе оценки действий дипломата российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии». «Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО и на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвии», — подчеркнуло министерство.
Как сообщает в пятницу со ссылкой на свои источники Латвийское телевидение, МИД объявил персоной нон грата в республике военного атташе посольства РФ. В середине апреля МИД Латвии выразил российской стороне протест в связи с якобы имевшим место нарушением с его стороны правил эпидемиологической безопасности в связи с пандемией. Посольство России в Латвии оказалась недоступно для оперативного комментария.
«В МИД был вызван представитель посольства Российской Федерации, которому вручена нота с объявлением двух работников посольства нежелательными в Литве лицами в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом», — говорится в сообщении. Им указано покинуть территорию Литвы в течение семи суток.
Посольство Литвы в Москве выразило готовность помочь Чехии в выполнении дипломатических функций, которое осложнено высылкой из России сотрудников чешского посольства.
«В знак солидарности [с Чехией] Эстония вышлет российского дипломата, деятельность которого не соответствует дипломатической деятельности, согласованной в Венской конвенции», — говорится в сообщении.
Как добавило ведомство, в пятницу МИД Эстонии «вызвал посла РФ в Эстонии Александра Петрова, чтобы выразить решительный протест» в связи с полученной от Чехии информацией о якобы открывшихся подробностях инцидента в чешской деревне Врбетице, где в 2014 году прогремели взрывы на местных складах боеприпасов.
Рига, Вильнюс и Таллин таким образом отреагировали на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата. Чехия приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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