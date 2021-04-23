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16:39 (мск), источник: Life.ru

Болгария с 1 мая откроет доступ в страну для иностранных туристов

Для доступа в страну отдыхающим нужно будет предъявить документы, свидетельствующие о том, что они не болеют ковидом.

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Источник: AP 2020

Минздрав Болгарии решил с начала мая открыть границу для туристов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов. Ранее в Болгарии был введён режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за ковида.

«В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трёх видов медицинских документов», — сказал Ангелов на брифинге.

В числе данных документов — сертификат, подтверждающий вакцинацию против коронавируса, отрицательный ПЦР или определённого вида антигенный тест и, наконец, справка о перенесённом в последние полгода заболевании, которая бы подтверждалась положительным ПЦР-тестом.

Любой из данных документов подойдёт.

Ранее в Москве и Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. В АТОР спрогнозировали сроки открытия полётов на курорты страны.

Алексей Дёмин

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