16:39 (мск), источник: Life.ru
Болгария с 1 мая откроет доступ в страну для иностранных туристов
Для доступа в страну отдыхающим нужно будет предъявить документы, свидетельствующие о том, что они не болеют ковидом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Минздрав Болгарии решил с начала мая открыть границу для туристов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов. Ранее в Болгарии был введён режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации
«В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трёх видов медицинских документов», — сказал Ангелов на брифинге.
Любой из данных документов подойдёт.
Ранее в Москве и Каире заявили о достигнутой договорённости полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с курортами Хургада и
Алексей Дёмин