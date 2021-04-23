16:10 (мск), источник: Ведомости
Минобрнауки сообщило о поставках вакцины «КовиВак» в 18 регионов
Вакцина от коронавируса «Ковивак» появится в поликлиниках 18 регионов России до 25 апреля, сообщается на сайте Минобрнауки.
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«Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае», — отметили в министерстве, добавив, что список предприятий, где можно будет сделать вакцину, опубликуют на сайтах региональных минздравов.
Препарат состоит из двух инъекций, которые вводятся с разницей в 14 дней. Отмечается, что у большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.
Поставки «КовиВак» в гражданский оборот начались 28 марта.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.