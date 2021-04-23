18:12 (мск), источник: Секрет Фирмы
Китай захотел отобрать у Джека Ма один из главных активов
Китай захотел отобрать у миллиардера Джека Ма один из главных активов его
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О переговорах регулятора и корпорации Джека Ма рассказали источники газеты Financial Times. Издание отметило, что власти Китая захотели контролировать «один из самых ценных активов интернет-империи» миллиардера.
Ant Group хотела самостоятельно возглавить новую структуру, рассказали близкие к компании люди. Банкир, ранее работавший с корпорацией, пояснил, что избыточное вмешательство государства «будет тянуть отрасль вниз». Однако регулятор счёл подобный исход конфликтом интересов.
По словам бывшего сотрудника Народного банка Китая, данные Ant Group о потребительском кредитовании представляют для банков большую ценность. Теперь корпорации нужно найти «законный способ использовать свои данные». В качестве решения источники называют создание компании, которая занималась бы кредитной отчётностью и была бы одобрена регулятором.
В конце октября 2020 года основатель Ant Group Джек Ма выступил с критикой традиционной банковской системы, тем самым запустив цепочку неблагоприятных для корпорации событий. В последний момент китайские власти приостановили размещение ценных бумаг Ant Group в Гонконге и Шанхае, которое потенциально могло стать крупнейшим в мире.
В дальнейшем китайские власти потребовали от Ant Group отказаться от проектов в сфере страхования, кредитования и управления капиталом, а также сосредоточиться на работе в качестве платёжного сервиса. Тогда регуляторы рассчитывали на реструктуризацию
В результате Пекин добился своего: в середине апреля Ant Group согласилась стать финансовым холдингом, который окажется под присмотром Народного банка Китая. Корпорация должна выполнить ряд условий, в том числе отказаться от монополии в сфере сбора персональных данных и улучшить качество корпоративного управления. В будущем Ant Group ждёт регулирование на уровне банков.
Дарья Щекина