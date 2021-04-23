Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 апреляВыход первого номера журнала "Современник", самое масштабное наводнение в истории Москвы и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
2020 богатейших людей мира — 2021
18:12 (мск), источник: Секрет Фирмы

Китай захотел отобрать у Джека Ма один из главных активов

Китай захотел отобрать у миллиардера Джека Ма один из главных активов его бизнес-империи. Народный банк КНР попросил у финтех-корпорации Ant Group сведения о потребительском кредитовании. Власти хотят, чтобы они достались подконтрольной государству компании, а в будущем она могла работать с конкурентами Ant Group.

Источник: РИА "Новости"

О переговорах регулятора и корпорации Джека Ма рассказали источники газеты Financial Times. Издание отметило, что власти Китая захотели контролировать «один из самых ценных активов интернет-империи» миллиардера.

Новость
Власти Китая оштрафовали Alibaba на рекордные $2,7 млрд

Ant Group хотела самостоятельно возглавить новую структуру, рассказали близкие к компании люди. Банкир, ранее работавший с корпорацией, пояснил, что избыточное вмешательство государства «будет тянуть отрасль вниз». Однако регулятор счёл подобный исход конфликтом интересов.

По словам бывшего сотрудника Народного банка Китая, данные Ant Group о потребительском кредитовании представляют для банков большую ценность. Теперь корпорации нужно найти «законный способ использовать свои данные». В качестве решения источники называют создание компании, которая занималась бы кредитной отчётностью и была бы одобрена регулятором.

В конце октября 2020 года основатель Ant Group Джек Ма выступил с критикой традиционной банковской системы, тем самым запустив цепочку неблагоприятных для корпорации событий. В последний момент китайские власти приостановили размещение ценных бумаг Ant Group в Гонконге и Шанхае, которое потенциально могло стать крупнейшим в мире.

Новость
В Китае закрылся тайный клуб богатейших людей страны

В дальнейшем китайские власти потребовали от Ant Group отказаться от проектов в сфере страхования, кредитования и управления капиталом, а также сосредоточиться на работе в качестве платёжного сервиса. Тогда регуляторы рассчитывали на реструктуризацию бизнес-империи Ма, которая позволила бы ему соответствовать нормам.

В результате Пекин добился своего: в середине апреля Ant Group согласилась стать финансовым холдингом, который окажется под присмотром Народного банка Китая. Корпорация должна выполнить ряд условий, в том числе отказаться от монополии в сфере сбора персональных данных и улучшить качество корпоративного управления. В будущем Ant Group ждёт регулирование на уровне банков.

Дарья Щекина

Во время загрузки произошла ошибка.
Рубль взлетел на заявлениях об отводе войск с юга России
Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая
Туроператоры дали прогноз по стоимости путевок на курорты Египта
Майские праздники после объявления Путина. Календарь
Школы изменят график после продления майских выходных
Погода на майские праздники: озвучены предварительные прогнозы
Специалист рассказал об ограничениях для владельцев газовых плит
Матвиенко предложила обсудить перенос январских выходных на май
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Авто
Что ждет автокредиты после увеличения ключевой ставки ЦБ Ключевую ставку решили повысить до 5% годовых
Новости партнеров
КПРФ провалят выборы. Эксперты предсказали результаты
Опрос для россиян, кому небезразлична судьба России
Выскажи свое мнение прямо сейчас - пройди краткий всероссийский опрос
Положи начало переменам в стране - пройди опрос
Дети
Данила Козловский прилетел к годовалой дочери в США (фото) Звездный отец наконец воссоединился с дочерью
Леди
Арзамасова в образе роковой красотки стала неузнаваема Звезда «Папиных дочек» преобразилась
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер
Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости
9 удобных мелочей, которые надо предусмотреть в санузле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь