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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак предложил обсудить минские соглашения на территории Донбасса

Россия предлагает Франции и Германии обсудить реализацию минских соглашений до 27 апреля непосредственно на территории конфликта в Донбассе, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его мнению, на встрече должны присутствовать представители как Украины, так и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: РИА "Новости"

«Подтверждаю свое предложение (представителям Франции и ФРГ.— “Ъ”) о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — передает «РИА Новости» слова Козака.

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Украина, по утверждению Козака, формально уклоняется от «прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска». Он заявил, что тем самым у «радикально настроенных политических сил Украины» создается видимость отсутствия диалога. «При этом такой диалог реально существует. Все дискуссии в контактной группе, в ее рабочих подгруппах — это на 99% дискуссии между представителями Украины и Донбасса», — заявил он.

19 апреля советники лидеров стран «нормандского формата» провели видеоконференцию. Источник «Ъ» в российской делегации заявлял, что переговоры провалились, так как украинская сторона отказалась обсуждать предлагаемый Россией механизм «предотвращения эскалации перестрелок».

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