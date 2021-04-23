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22:08 (мск), источник: ТАСС

Байден в разговоре с Эрдоганом заявил, что намерен признать геноцид армян

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Тайипом Эрдоганом заявил о намерении признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

Источник: Reuters

Как уточняет Bloomberg, Байден заявил Эрдогану, что назовет «геноцидом» трагические события 1915 года. Предшественники Байдена избегали такого определения.

Ранее в пятницу лидеры США и Турции провели телефонный разговор. Лидеры договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июне. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

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«Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов», — отмечается в тексте.

Министерство обороны США подтвердило в четверг, что Анкаре было отправлено официальное уведомление об исключении из программы производства истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации ранее сообщила о планах Байдена официально признать геноцид армян.

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По информации издания, о своем решении глава Белого дома может объявить 24 апреля, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида армян. Источники газеты подчеркивают, что Байден может ограничиться формальным заявлением, в котором не прозвучит официального признания факта геноцида.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.

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