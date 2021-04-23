Путин подписал указ о длинных майских праздниках

О решении подписать соответствующий указ глава государства объявил в ходе совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. В ходе обсуждения эпидемиологической обстановки в стране Попова предложила сделать выходными с 1 по 10 мая. Она объяснила, что в этом случае гражданам не придется несколько раз покидать города и возвращаться обратно, что влечет за собой определенные риски в плане распространения коронавирусной инфекции.
Путин в ответ заявил, что прислушивается к мнению специалистов, а потому согласился поступить так, как предложила Попова.
Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о введении локдауна на майские праздники речь не идет.
Поскольку в этом году 1 и 9 мая выпадают на выходные, дополнительными нерабочими днями были изначально объявлены 3 и 10 мая. Дни с 4 по 7 мая официально были рабочими.
Накануне глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что его ведомство рассматривало предложения увеличить продолжительность майских праздников, которые поступали в том числе от депутатов Государственной думы.
В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщало, что правительство и администрация президента изучают идею продлить майские праздники. По словам собеседников издания, подобный сценарий развития среди прочих подготовил для правительства Роспотребнадзор.
В прошлом году Владимир Путин сделал выходными 6, 7, 8 мая, в результате чего период нерабочих дней продолжался до 11 мая. Тогда это было связано с первой волной распространения коронавирусной инфекции.