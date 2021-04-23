Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 апреляВыход первого номера журнала "Современник", самое масштабное наводнение в истории Москвы и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
23 апреля, источник: Lenta.Ru

Украина заявила о готовности к переговорам в Донбассе без ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о готовности Украины к переговорам в Донбассе без самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в беседе с изданием «Страна.ua».

Источник: Reuters

Арестович отметил, что украинская сторона готова к переговорам с Францией, Германией и Россией «в любой точке Донбасса».

При этом представители ДНР и ЛНР могут участвовать в Минском процессе как приглашенные эксперты, которые должны решить вопросы особенности местного самоуправления и проведения выборов.
Читайте также
В Киеве отказались от переговоров с ДНР и ЛНР

«Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате. А Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про “республики ДНР и ЛНР”, чем фактически вышел из Минских соглашений», — добавил украинский пресс-секретарь. По его словам, это заявление стало сильным ударом по договоренностям.

Ранее Арестович уже заявлял, что Украина отказывается от переговоров с ДНР и ЛНР. По его словам, позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве».

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Огромный скелет загадочного существа обнаружили на пляже
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными: как россияне будут отдыхать?
Путин подписал указ о длинных майских праздниках
Словакия может опубликовать договор о вакцине без согласия РФ
Школы изменят график после продления майских выходных
РФПИ сравнил смертность после «Спутника V» и других вакцин
«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на выходные
Специалист рассказал об ограничениях для владельцев газовых плит
СМИ: Байден заявил, что намерен признать геноцид армян
Hi-Tech
Вы не поверите глазам. Показываем лучшие примеры обмана зрения Кадры сносят крышу
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 331
совершенно секретно ! 192
Послание Президента... 189
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 162
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Жизнь в России изменится, если ты проявишь инициативу и пройдешь опрос
Помоги России. Пройди опрос - твои ответы невероятно важны
Gnezdo.ru
Больная Заворотнюк впервые вышла к людям: видео
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Мама - просто красавица. А посмотри, в кого дочь
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Леди
Арзамасова в образе роковой красотки стала неузнаваема Звезда «Папиных дочек» преобразилась
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь