Украина заявила о готовности к переговорам в Донбассе без ДНР и ЛНР

23 апреля, источник: Lenta.Ru
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Арестович отметил, что украинская сторона готова к переговорам с Францией, Германией и Россией «в любой точке Донбасса».
«Никаких непризнанных республик не может быть ни в Минском, ни в Нормандском формате. А Россия пытается их легитимизировать, как Владимир Путин, который на днях обмолвился про “республики ДНР и ЛНР”, чем фактически вышел из Минских соглашений», — добавил украинский
Ранее Арестович уже заявлял, что Украина отказывается от переговоров с ДНР и ЛНР. По его словам, позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве».
С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
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