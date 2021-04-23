Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные шаги других стран

Документ с целью защиты интересов и безопасности страны ограничивает, а при необходимости полностью запрещает, посольствам и консульским учреждениям, а также представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, заключать трудовые договора с физическими лицами, находящимися на российской территории.
Речь идет о тех странах, которые предпринимают недружественные действия по отношению к России.
Им также ограничивается возможность заключения договоров о предоставлении труда работников и других договоров, на основании которых возникают трудовые отношения.
При этом согласно указу, количество физических лиц, находящихся на территории РФ и с которыми могут быть заключены соответствующие договоры, определяется российским правительством.
«Договоры, заключенные до дня вступления в силу настоящего Указа с физическими лицами, количество которых превышает определенное Правительством Российской Федерации, подлежат прекращению», — говорится в указе.
Отмечается, что ограничения не распространяются на граждан недружественных стран, которые прибыли или прибудут из таких государств, как дипломатические сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, а также государственных органов и государственных учреждений этих государств.
В связи с подписанием данного указа российскому правительству, как отмечается, необходимо определить перечень недружественных иностранных государств в отношении которых могут быть применены подобные меры, а также определить количество физических лиц на территории РФ, с которыми могут быть заключены вышеуказанные договоры.
Кабмин также может вносить при необходимости предложения об изменении таких мер воздействия, в том числе их сроков. Также правительство должно обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав россиян.
«Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия)», — отметили в пресс-службе.