Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 апреляВыход первого номера журнала "Современник", самое масштабное наводнение в истории Москвы и другие памятные события этого дня в истории
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
10«Потерянный рай»
22:35 (мск), источник: Газета.Ру

Словакия может опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия РФ

Глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что ведомство обнародует текст соглашения о закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

По его словам, данный документ будет опубликован.

«Дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной», — заявил Ленгварский.

Министр также указал, что заявление российской стороны он собирается ждать «максимально несколько дней».

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию «Спутника V» из-за многочисленных нарушений контракта. В организации сообщили, что словацкий фармрегулятор тестировал вакцину не в сертифицированных лабораториях Евросоюза, а также запустила информационную кампанию, направленную на дискредитацию этого российского препарата.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Средний палец миру: Запад возмущен формой российских олимпийцев
Стало известно, почему Ефремова освобождают от работы в колонии
Путин подписал указ о длинных майских праздниках
Майские праздники после объявления Путина. Календарь
Школы изменят график после продления майских выходных
«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на выходные
СМИ: Байден заявил, что намерен признать геноцид армян
РФПИ сравнил смертность после «Спутника V» и других вакцин
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Россия впервые отказала заказчику в запуске спутника
Нарышкин описал Чехию одной фразой
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 331
совершенно секретно ! 191
Послание Президента... 189
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 161
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Будущее России в твоих руках: пройди опрос, расскажи, что нужно стране
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 335
Длинные выходные в мае 218
Нужен совет коллективного разума. 156
Как одеть девочку- первоклашку? 85
Леди
Арзамасова в образе роковой красотки стала неузнаваема Звезда «Папиных дочек» преобразилась
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер
Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости
9 удобных мелочей, которые надо предусмотреть в санузле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь