В России введен запрет на поставки птицы из нескольких регионов стран ЕС

«Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран. В связи с получением информации о новых вспышках заболевания в других государствах служба предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
В связи с этим, отмечается в документе, с целью обеспечения безопасности было принято решение ввести ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий.
Так, с 23 апреля запрещен ввоз в Россию указанной продукции со всей территории Словакии, из медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя Франции.
Из указанных стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).
Кроме того, по территории России ограничен и транзит живой птицы.
12 марта ведомство временно запретило поставки в Россию указанных подконтрольных товаров из района Швандорф (федеральная земля Бавария) Германии, лена Халланд Швеции и Моравско-Силезского края Чехии.
4 марта Россельхознадзор запретил поставки инкубационных яиц и живой птицы из итальянской области Фриули-Венеция-Джулия и административной территории Швеции ― лена Эстергётланд, также был ограничен импорт этих продуктов из края Высочина, края Пардубицкого и края Пльзенского Чехии.
Ранее в этот день в Минсельхозе заявили, что восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю текущего года. В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в стране развивается динамично, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это, в свою очередь, позволило выйти на полную самообеспеченность.