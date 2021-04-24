Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
10«Потерянный рай»
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
01:57 (мск), источник: Известия

В России введен запрет на поставки птицы из нескольких регионов стран ЕС

В России введены временные ограничения на поставки в страну живой птицы и птицеводческой продукции из некоторых регионов европейских стран, где сложилась неблагополучная обстановка по-птичьему гриппу. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Источник: Известия

«Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран. В связи с получением информации о новых вспышках заболевания в других государствах служба предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В связи с этим, отмечается в документе, с целью обеспечения безопасности было принято решение ввести ограничения на ввоз птицы и птицеводческой продукции из неблагополучных по болезни территорий.

Так, с 23 апреля запрещен ввоз в Россию указанной продукции со всей территории Словакии, из медье Хайду-Бихар Венгрии и департамента Верхняя Савойя Франции.

Из указанных стран и административных территорий временно запрещен ввоз в Россию живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции (за исключением товаров, подверженных обработке), кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза).

Кроме того, по территории России ограничен и транзит живой птицы.

12 марта ведомство временно запретило поставки в Россию указанных подконтрольных товаров из района Швандорф (федеральная земля Бавария) Германии, лена Халланд Швеции и Моравско-Силезского края Чехии.

4 марта Россельхознадзор запретил поставки инкубационных яиц и живой птицы из итальянской области Фриули-Венеция-Джулия и административной территории Швеции ― лена Эстергётланд, также был ограничен импорт этих продуктов из края Высочина, края Пардубицкого и края Пльзенского Чехии.

Ранее в этот день в Минсельхозе заявили, что восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю текущего года. В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в стране развивается динамично, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. Это, в свою очередь, позволило выйти на полную самообеспеченность.

 Чтоб не маяться: почему россиянам дали 10 выходных подряд
Сезон шашлыков: как провести майские праздники без вреда для здоровья
Путин подписал указ о длинных майских праздниках
Словакия может опубликовать договор о вакцине без согласия РФ
Школы изменят график после продления майских выходных
Россия закрыла часть Черного моря для иностранных кораблей
«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на выходные
Украина заявила о готовности к переговорам без ДНР и ЛНР
Gnezdo.ru
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Вы не поверите глазам. Показываем лучшие примеры обмана зрения Кадры сносят крышу
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 331
совершенно секретно ! 194
Послание Президента... 189
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 163
Кино
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021 В столице торжественно стартовал Московский международный кинофестиваль. Как это было, смотрите в эксклюзивном репортаже фотокорреспондента Кино Mail.ru Алексея Молчановского, которому удалось запечатлеть и звезд на красной дорожке, и саму церемонию
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 339
Длинные выходные в мае 231
Нужен совет коллективного разума. 161
Как одеть девочку- первоклашку? 88
Леди
Арзамасова в образе роковой красотки стала неузнаваема Звезда «Папиных дочек» преобразилась
Новости партнеров
Передвижные аптеки: "Единая Россия" сделает лекарства на селе дешевле
Лучшие новинки маникюра
Какие продукты подорожают в ближайшее время: прогноз Минсельхоза
КПРФ провалят выборы. Эксперты предсказали результаты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь