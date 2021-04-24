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01:22 (мск), источник: РБК

Россия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей

Россия с 24 апреля приостановила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Запрет продлится до 31 октября. Запрет распространяется только до «внешней границы территориального моря» России, заверили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок около западной оконечности Крыма.

В указанную зону не попал Керченский пролив и подходы к нему. В Минобороны не назвали причину такого шага, однако отмечали, что районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря России.

В Пентагоне это решение назвали попыткой дестабилизации ситуации на Украине.

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«Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что США подтверждают свою поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальные воды».

В Государственном департаменте США также отреагировали выражением глубокой обеспокоенности. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Россия неоднократно предпринимала «агрессивные действия» против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.

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«Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — сказал он.

МИД Украины также выразил протест. «Такие действия России являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря», — говорилось в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Украина назвала этот шаг России «грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву».

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