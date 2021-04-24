Россия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок около западной оконечности Крыма.
В Пентагоне это решение назвали попыткой дестабилизации ситуации на Украине.
«Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что США подтверждают свою поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальные воды».
В Государственном департаменте США также отреагировали выражением глубокой обеспокоенности. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Россия неоднократно предпринимала «агрессивные действия» против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.
«Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — сказал он.
МИД Украины также выразил протест. «Такие действия России являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря», — говорилось в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
Украина назвала этот шаг России «грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву».