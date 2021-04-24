00:47 (мск), источник: Коммерсантъ
США усилят защиту войск в Афганистане перед их выводом
Министр обороны США Ллойд Остин одобрил решение усилить защиту американских войск в Афганистане на фоне их вывода из этой страны, сообщил
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По словам господина Кирби, министр обороны считает целесообразным учитывать возможность возникновения «противодействия со стороны движения “Талибан” (запрещено в РФ) процессу вывода войск».
«В связи с этим мы сделаем так, чтобы вывод войск был безопасным, упорядоченным, подготовленным и ответственным, при котором защита войск была бы на высшем уровне», — сказал Джон Кирби на брифинге в Пентагоне.
Он уточнил, что атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower останется в зоне ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, куда входят Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Кроме того, в регионе направят «определенное количество дальних бомбардировщиков».
Представитель Пентагона сообщил, что при выводе войск США передадут часть своих вооружений и военной техники властям в Кабуле, другую часть вывезут в США.
В апреле президент США Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск и выведут контингент к 11 сентября. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября. Представители движения «Талибан» пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны до 1 мая.