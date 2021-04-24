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07:16 (мск), источник: ТАСС

Электронные патенты для трудовых мигрантов могут ввести на всей территории России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Патент с электронным носителем информации для мигрантов, позволяющий им осуществлять трудовую деятельность в России, могут ввести на всей территории страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно <…> федеральному закону “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”, <…> на территории субъекта РФ на основании соглашения о взаимодействии между федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и данным субъектом РФ может вводиться патент в форме карты с электронным носителем информации», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время для введения электронных патентов на работу для иностранных граждан готовится соответствующая нормативная база.

В частности, ведется подготовка проектов приказов, которые касаются внесения изменений в административный регламент МВД по оформлению и выдаче патентов, утверждения типового соглашения между сотрудниками ведомства и уполномоченными властями региона, а также разработка самой формы бланка патента с электронным носителем информации.

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МВД уже разрабатывает проект приказа, предусматривающий введение электронных патентов на работу для иностранцев в Москве. Столица станет первым городом, где трудовые мигранты получат электронные патенты на работу.

«Ввод электронного патента на территории города Москвы будет возможен после издания вышеуказанных нормативных правовых актов МВД России и последующего заключения соответствующего соглашения между МВД России и правительством Москвы», — добавили в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что финансирование расходов, связанных с введением в столице электронного патента, будет осуществляться без привлечения средств федерального бюджета.

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