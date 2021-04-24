Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 апреляЗапуск "Хаббла", день рождения Жана-Поля Готье, обрушение здания в Саваре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
10Животные Чернобыля
18«Поехали!»
04:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белом доме оценили результаты введения санкций против России

В Белом доме оценили результаты введения санкций против России. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью Reuters. Пока что результаты их введения достаточно близки к тому, на что рассчитывали в США, резюмировал он.

Источник: Reuters

Сингх рассказал, что при принятии ограничительных мер намерением Вашингтона было действовать пропорционально и применять целевой подход.

По его словам, санкции были нацелены на то, чтобы дать России понять, что у США есть возможность нанести еще больший урон, если Москва продолжит свои действия или начнет эскалацию. Пока что результаты их введения достаточно близки к тому, на что рассчитывали в Вашингтоне, резюмировал он.

Заместитель помощника президента также отметил, что санкции являются лишь элементом более широкой стратегии США в отношении России. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится к выстраиванию более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Новые санкции США
 Огромный скелет загадочного существа обнаружили на пляже
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными: как россияне будут отдыхать?
Словакия может опубликовать договор о вакцине без согласия РФ
В России введен запрет на поставки птицы из нескольких стран ЕС
РФПИ сравнил смертность после «Спутника V» и других вакцин
«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на выходные
Украина заявила о готовности к переговорам без ДНР и ЛНР
Турция объявила в розыск основателя криптовалютной биржи
Gnezdo.ru
2 марта затронуло всех пенсионеров: Матвиенко
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Вы не поверите глазам. Показываем лучшие примеры обмана зрения Кадры сносят крышу
Авто
Белоруссия запретила ввозить автомобили Skoda Ранее чешский бренд отказался спонсировать ЧМ по хоккею, который должен был пройти в Минске
Кино
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021 В столице торжественно стартовал Московский международный кинофестиваль. Как это было, смотрите в эксклюзивном репортаже фотокорреспондента Кино Mail.ru Алексея Молчановского, которому удалось запечатлеть и звезд на красной дорожке, и саму церемонию
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Этот фильм-открытие должен увидеть каждый – и не повторить
Gnezdo.ru
Больная Заворотнюк впервые вышла к людям: видео
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Мама - просто красавица. А посмотри, в кого дочь
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Леди
Безрукова, Асмус, Зудина, Узерли: звезды на открытии ММКФ В Москве в 43-й раз стартовал международный киносмотр
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер
Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости
9 удобных мелочей, которые надо предусмотреть в санузле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь