Временный поверенный в делах РФ в США отверг обвинения Госдепа против Москвы

«Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе», — говорится в заявлении.
Ранее в этот день Бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии в свою очередь сообщило в Twitter, что госдеп вызвал временного поверенного в делах РФ в США, чтобы «высказать обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе».
Ранее, 15 апреля, стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Ограничения были введены против 32 юридических и физических лиц из России, которые, как утверждает администрация президента США, осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства.
При этом указывалось, что администрация Байдена «ясно дала понять», что США «хотят стабильных и предсказуемых» отношений с Россией, однако будут отстаивать свои национальные интересы.
В ответ на рестрикции США Москва 16 апреля ввела контрмеры. В их числе — высылка из страны 10 американских дипломатов, запрет для въезда в РФ ряда высокопоставленных американских деятелей и другие.