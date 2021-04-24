В Киеве сочли невозможной встречу Зеленского с Путиным в Москве

По словам политика, Зеленский в первую очередь может поговорить с Россией о завершении боевых действий в Донбассе и отводе российских войск и только потом о восстановлении двусторонних отношений. Эта встреча не может состояться в Москве, считает Резников.
«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — заявил вице-премьер (цитата по «Страна.ua»).
По мнению Резникова, такая встреча должна проходить в рамках Нормандского формата, где будут присутствовать лидеры четырех стран (Украины, России, Франции и Германии).
20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ на это заявил, что если украинский президент хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом — с российским руководством как с третьей стороной.
Путин добавил, что российская сторона готова поговорить с Украиной об отношениях двух стран и предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время».
В офисе Зеленского пообещали, что украинский президент ответит на приглашение. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший заместитель генерального прокурора Украины и секретаря СНБО Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому принять его, поскольку в этом случае у главы государства появится шанс принести мир в Донбасс, восстановить экономику и «вернуть стране законность и правопорядок».
22 апреля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе «для честного и открытого разговора». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, однако, сказал, что «никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть».
По мнению другого советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, участие представителей самопровозглашенных республик в обсуждении ситуации в Донбассе сделает переговоры неконструктивными.