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08:48 (мск), источник: РБК

В Киеве сочли невозможной встречу Зеленского с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не примет предложение своего российского коллеги Владимира Путина приехать на переговоры в Москву. Об этом в программе «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Источник: Reuters

По словам политика, Зеленский в первую очередь может поговорить с Россией о завершении боевых действий в Донбассе и отводе российских войск и только потом о восстановлении двусторонних отношений. Эта встреча не может состояться в Москве, считает Резников.

«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — заявил вице-премьер (цитата по «Страна.ua»).

По мнению Резникова, такая встреча должна проходить в рамках Нормандского формата, где будут присутствовать лидеры четырех стран (Украины, России, Франции и Германии).
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20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ на это заявил, что если украинский президент хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом — с российским руководством как с третьей стороной.

Путин добавил, что российская сторона готова поговорить с Украиной об отношениях двух стран и предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время».

В офисе Зеленского пообещали, что украинский президент ответит на приглашение. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший заместитель генерального прокурора Украины и секретаря СНБО Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому принять его, поскольку в этом случае у главы государства появится шанс принести мир в Донбасс, восстановить экономику и «вернуть стране законность и правопорядок».

22 апреля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе «для честного и открытого разговора». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, однако, сказал, что «никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть».

По мнению другого советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, участие представителей самопровозглашенных республик в обсуждении ситуации в Донбассе сделает переговоры неконструктивными.

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