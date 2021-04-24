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14:10 (мск), источник: РБК

МИД Словакии объяснил решение выслать трех российских дипломатов

Словакия приняла решение выслать трех российских дипломатов, поскольку они находились под подозрением спецслужб страны. Об этом чешскому изданию Respekt заявил глава словацкого МИДа Иван Корчок.

Источник: AP 2020

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни случилось», — сказал Корчок.

По словам министра, власти получили данные о том, что три сотрудника российского диппредставительства в Братиславе «действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты». Корчок не стал уточнять, сотрудничали ли они с российскими спецслужбами: «Подтверждаю только, что они были членами дипломатической миссии».

Глава МИДа добавил, что высылка дипломатических сотрудников — «суверенное решение Словакии», в то же время страна решила проявить солидарность с Чехией.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.

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Братислава объявила о высылке россиян 22 апреля, им дали семь дней на то, чтобы покинуть Словакию. В российском посольстве заявили, что обвинения в адрес дипломатов в какой-либо противоправной деятельности, безосновательны, а решения властей Словакии «противоречат исторически добрым отношениям» двух стран. Представитель МИДа Мария Захарова назвала действия Словакии «псевдосолидарностью» и пообещала ответные меры.

Конфликт между Россией и Чехией начался после того, как чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов, посчитав их сотрудниками спецслужб. Прага обвинила Москву в причастности к взрывам боеприпасов на складах в селе Врбетице в 2014 году и заявила, что обнаружила в этом деле след ГРУ (нынешнее Главное управление Генштаба) и Службы внешней разведки. Москва назвала обвинения безосновательными и абсурдными и в ответ решила выслать 20 чешских дипломатических сотрудников в Москве.

Помимо Словакии, о высылке дипломатов в знак солидарности с Чехией объявили страны Прибалтики. Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония — по одному.

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