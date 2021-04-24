МИД Словакии объяснил решение выслать трех российских дипломатов

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни случилось», — сказал Корчок.
По словам министра, власти получили данные о том, что три сотрудника российского диппредставительства в Братиславе «действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты». Корчок не стал уточнять, сотрудничали ли они с российскими спецслужбами: «Подтверждаю только, что они были членами дипломатической миссии».
Глава МИДа добавил, что высылка дипломатических сотрудников — «суверенное решение Словакии», в то же время страна решила проявить солидарность с Чехией.
РБК направил запрос в пресс-службу МИД России.
Братислава объявила о высылке россиян 22 апреля, им дали семь дней на то, чтобы покинуть Словакию. В российском посольстве заявили, что обвинения в адрес дипломатов в какой-либо противоправной деятельности, безосновательны, а решения властей Словакии «противоречат исторически добрым отношениям» двух стран. Представитель МИДа Мария Захарова назвала действия Словакии «псевдосолидарностью» и пообещала ответные меры.
Конфликт между Россией и Чехией начался после того, как чешские власти объявили о высылке 18 российских дипломатов, посчитав их сотрудниками спецслужб. Прага обвинила Москву в причастности к взрывам боеприпасов на складах в селе Врбетице в 2014 году и заявила, что обнаружила в этом деле след ГРУ (нынешнее Главное управление Генштаба) и Службы внешней разведки. Москва назвала обвинения безосновательными и абсурдными и в ответ решила выслать 20 чешских дипломатических сотрудников в Москве.
Помимо Словакии, о высылке дипломатов в знак солидарности с Чехией объявили страны Прибалтики. Литва вышлет двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония — по одному.