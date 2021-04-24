Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
1830 лет «Русским витязям»
19:15 (мск), источник: Известия

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден в официальном заявлении признал геноцидом массовую гибель армян в Османской империи в начале ХХ века.

Источник: AFP 2020

«Каждый год в этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в результате геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома в субботу, 24 апреля.

Читайте также
Почему США признали геноцид армян: геополитика и лоббисты

О намерении американского лидера признать геноцид армян в Османской империи на официальном уровне 22 апреля писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского правительства. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна продолжит отстаивание своей позиции по этому вопросу. Он добавил, что данная «клевета» поддерживается по политическим причинам.

На следующий день состоялся телефонный разговор Байдена и Эрдогана, в ходе которого, по данным Bloomberg, глава Белого дома заявил Эрдогану о признании событий 1915 года в отношении армян геноцидом, в то время как предшественники лидера Соединенных Штатов старались избегать данной формулировки. В ходе своего телефонного разговора Байден и Эрдоган также договорились о встрече на саммите НАТО в Брюсселе в целях обсуждения комплекса двусторонних и региональных вопросов.

В конце XIX — начале XX века Османская империя преследовала армянское население. По данным ряда историков, в 1915 году было убито более 1,5 млн армян. Факт геноцида признали более 20 стран, Анкара отвергает сам термин «геноцид», утверждая, что в те годы шла братоубийственная война и большие потери понесла каждая сторона конфликта.

День памяти жертв геноцида армян в Армении ежегодно отмечают 24 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чтоб не маяться: почему россиянам дали 10 выходных подряд
Сезон шашлыков: как провести майские праздники без вреда для здоровья
МИД Словакии объяснил причину высылки российских дипломатов
Пропавшую подлодку Индонезии обнаружили на дне Балийского моря
Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам
Минэкономразвития обозначило предел роста тарифов на услуги ЖКХ
«Зенит» забил шесть мячей и оказался в шаге от чемпионства
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 332
совершенно секретно ! 257
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 215
Послание Президента... 195
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Этот фильм-открытие должен увидеть каждый – и не повторить
Помоги России. Пройди опрос - твои ответы невероятно важны
Жизнь в России изменится, если ты проявишь инициативу и пройдешь опрос
Дети
Как получить «путинскую» выплату в 10 тысяч на школьников Ее начислят в середине августа
Леди
71-летняя Надежда Бабкина украсила обложку журнала Певица приняла участие в стильной фотосессии
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер
Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости
9 удобных мелочей, которые надо предусмотреть в санузле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь