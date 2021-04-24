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21:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция начала военную операцию на севере Ирака

Турецкий спецназ начал военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом министерство обороны страны сообщило в субботу, 24 апреля, в своем Twitter-аккаунте.

Источник: AP 2020

Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в эфире телеканала TRT, операция началась в пятницу, 23 апреля, в районе населенных пунктов Метина и Авашин-Басьян и продолжается до сих пор.

«По приблизительно 400 целям террористов были нанесены удары наземными подразделениями, более 60 целей были поражены нашими ВВС», — приводит слова главы турецкого ведомства ТАСС.

РПК, выступающая за национальное самоопределение курдов в Турции была основана в 1978 году. Анкара считает движение террористическим. Деятельность организации развернута в Сирии и Ираке, где также проживает большое количество курдов.

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